Kerry diz estar considerando mais sanções à Rússia no conflito com Ucrânia O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse neste sábado que os Estados Unidos e seus aliados não pretendem "jogar" com a Rússia e que estão discutindo sanções adicionais contra Moscou sobre seu papel no leste da Ucrânia, minando uma trégua negociada pela Europa.