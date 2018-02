Lei contra pornografia infantil não fere liberdade de expressão, diz tribunal

Efe e 'The New York Times'

A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou nesta segunda-feira, 19, a constitucionalidade da lei que institui penas para aqueles que promovem a pornografia infantil. Por sete votos contra dois, a corte declarou que as penas para quem divulga este tipo de material não violam o direito de livre expressão garantido pela Primeira Emenda da Constituição americana. A lei sobre o tema é de 2003, e substituiu outra que havia sido considerada inconstitucional pela corte. "A oferta de pornografia infantil e a solicitação para obtê-la estão excluídas categoricamente da primeira emenda", declarou o juiz Antonin Scalia. Críticos temiam que a lei pudesse ser aplicada a filmes ou obras literárias que mostrassem ou descrevessem cenas de sexo entre adolescentes, mas Scalia negou que a lei pudesse se aplicar a esses casos. "Pornografia virtual ou sexo entre atores de aparência jovem podem ser enquadrados em intercurso sexual simulado", disse o magistrado. Com a decisão, a corte revogou o veredicto de um tribunal de apelação, que havia determinado que a lei contra a pornografia infantil era "vaga e excessivamente ampla". A lei proíbe a posse de pornografia infantil e determina uma pena de cinco anos de prisão para quem promover este tipo de material. A discussão sobre as penas para quem promove pornografia infantil começaram com o caso de Michael Williams, condenado em 2004 a cinco anos de prisão por publicar na Internet fotos de sua filha de quatro anos nua. Williams se declarou culpado, mas recorreu afirmando que a lei sobre o tema era inconstitucional. A Suprema Corte descartou hoje esta possibilidade.