Lei de mineração de 1872 ameaça Grand Canyon nos EUA, diz estudo Uma lei norte-americana do tempo em que se usava pás e picaretas para extrair riquezas do velho oeste americano está motivando a exploração mineral em terras públicas, ameaçando tesouros naturais como o Parque Nacional do Grand Canyon, disse um grupo ambientalista na sexta-feira.