Lei dos EUA é ampliada para proteger gays e imigrantes contra abusos

Numa cerimônia lotada no Departamento do Interior -a Casa Branca não conseguiria acomodar tantos ativistas que apoiaram a medida, segundo o presidente-, Obama sancionou uma versão ampliada da lei, que estende as suas proteções a homossexuais, imigrantes, indígenas e vítimas do tráfico sexual.

"Um dos grandes legados desta lei é que ela não se limitou a mudar as regras", disse Obama.

"Ela mudou nossa cultura. Valorizou as pessoas para que começassem a se manifestar..., e deixou claro para as vítimas que elas não estavam sozinhas, que sempre tinham um lugar aonde ir, e que sempre tinha gente ao seu lado. E hoje, porque membros dos dois partidos trabalharam juntos, somos capazes de renovar esse compromisso."

A nova versão da lei foi aprovada graças à ação de 87 deputados e 18 senadores republicanos que convenceram suas lideranças partidárias a apoiarem o projeto. (Reportagem de Deborah Zabarenko)