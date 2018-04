Leilão de discurso de Lincoln termina com valor recorde Um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, dois dias após sua vitória nas eleições presidenciais de 1864, foi vendido pelo valor recorde de 3,44 milhões de dólares nesta quinta-feira, dia do 200o aniversário de seu nascimento. O valor pago por um comprador não identificado definiu um novo valor recorde de leilão para um manuscrito de Lincoln, anunciou em comunicado a casa de leilões Christie's. O discurso de quatro páginas, escrito à mão, teve um valor inicial estimado entre 3 milhões e 4 milhões de dólares. "O leilão de hoje é um testemunho do interesse contínuo e da reverência de norte-americanos e do mundo ao presidente Abraham Lincoln", disse o comunicado da Christie's. A casa de leilão disse que o preço de 3.422.500 dólares não era somente um recorde para um documento de Lincoln mas também para um documento histórico norte-americano. Na carta, Lincoln convocou os norte-americanos a "se reunirem em um esforço comum, para salvar nosso país comum". Lincoln liderou o país, com sucesso, na Guerra Civil, preservando a União e abolindo a escravidão. (Reportagem de Christine Kearney)