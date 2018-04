Líder oposicionista da Geórgia morre em Londres e gera suspeita O próspero empresário georgiano Badri Patarkatsishvili, um dos principais adversários do governo de Mikhail Saakashvili, morreu repentinamente em Londres, segundo anúncio feito na quarta-feira por assessores dele. A polícia britânica disse que, "como em todas as mortes inesperadas, essa está sendo tratada como suspeita". O corpo será submetido a autópsia. A TV pública georgiana disse que Patarkatsishvili, de 52 anos, morreu do coração, mas colegas dele em Tbilisi imediatamente pediram um inquérito internacional. "Aconteceu às 23h, na casa de Badri, nos arredores de Londres. Pelo que sei por intermédio de parentes dele, foi o coração", disse à Reuters por telefone, de Londres, o bilionário russo Boris Berezovsky, amigo e parceiro de negócios de Patarkatsishvili. Rati Shartava, assessor de Patarkatsishvili em Tbilisi, viu na morte uma consequência dos processos judiciais movidos pelo governo de Saakashvili contra ele. "A máquina no Estado lutou contra ele, e seu coração não resistiu", afirmou à agência russa de notícias Interfax. Rico e influente em seu país natal, Patarkatsishvili vivia em Londres desde o ano passado, depois de ter sua prisão decretada na Geórgia pela acusação de tramar um golpe contra o presidente. As potências ocidentais acompanham de perto o que acontece na Geórgia, um país pelo qual passa um importante oleoduto e que tem uma posição estratégica, na fronteira com Turquia e Rússia. Patarkatsishvili, que fez fortuna na Rússia na década de 1990, disputou a eleição presidencial de janeiro na Geórgia, mas não voltou ao país para fazer campanha, temendo ser preso. Obteve 7 por cento dos votos. Saakashvili ganhou a eleição no primeiro turno, mas a oposição o acusou de fraude e não aceitou o resultado. Monitores ocidentais fizeram algumas críticas ao pleito. (Com reportagem de Guy Faulconbridge em Moscou e Luke Baker em Londres)