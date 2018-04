Líderes democratas do senado dos EUA propõem reforma imigratória

Reuters

WASHINGTON- O líder da maioria do Senado dos Estados Unidos, Harry Reid, e seus correligionários democratas apresentaram nesta quinta-feira, 29, um marco para uma extensa reformas das leis de imigração do país.

Consequência da polêmica provocada pelas duras medidas adotadas no Arizona contra imigrantes ilegais, os democratas disseram que o primeiro passo para uma reforma deve ser fortalecer a segurança na fronteira.

Os legisladores também pediram a criação de uma tarja de identificação de alta tecnologia para os trabalhadores imigrantes, um novo processo para admitir os empregados e, eventualmente, uma via à cidadania para as pessoas que permanecem de forma ilegal no país.

Entre as petições, também se encontram "sanções mais duras" contra os empregadores americanos que contratam imigrantes ilegais.

O presidente Barack Obama acolheu nesta quinta os planos dos líderes democratas do Congresso para avançar com a reforma de imigratória e prometeu ter um rol ativo para consertar o que chamou de um sistema "danificado".

"A proposta esboçada hoje no Senado é um passo muito importante no processo de reparar o sistema de imigração da nossa nação", disse Obama por meio de um comunicado.

"O que está cada vez mais claro é que não podemos esperar mais para consertar nosso sistema danificado de imigração, que tanto democratas e republicanos concordam que não funciona", completou.

Obama disse que trabalhará com ambos os partidos sobre o plano da reforma.

Estima-se que haja cerca de 10,8 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, de acordo com o líder do Senado, que pediu a cooperação das duas coligações para alcançar a reforma imigratória.