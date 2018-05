Linhas aéreas dos EUA caminham para ano de atrasos recordes As principais empresas aéreas norte-americanas devem ter em 2007 seu pior ano no quesito pontualidade, já que quase um terço dos vôos atrasou em junho, segundo dados divulgados na segunda-feira pelo governo. Só 68,1 por cento dos vôos chegaram no horário previsto, o que faz de junho o nono pior mês na história e ajudou a rebaixar a média do primeiro semestre --72,65 por cento-- ao pior nível desde que o Departamento de Transportes instituiu esse levantamento, em 1995. Mais de 909 mil vôos sofreram atrasos de pelo menos 15 minutos de janeiro a junho, e mais de 93 mil foram cancelados. Foi a segunda maior taxa de cancelamentos desde o primeiro semestre de 2000, considerado o pior ano do serviço aéreo nos EUA até hoje. As queixas dos clientes a respeito de bagagens perdidas, vôos atrasados e outros problemas relativos à viagem cresceram quase 50 por cento no semestre, atingindo 6.100 casos. O governo e fontes do setor atribuem a maior parte dos atrasos ao mau tempo, que tende a se agravar no inverno e na movimentada temporada de verão. Mas outros especialistas e grupos de defesa dos consumidores dizem que as empresas vêm saturando o sistema nos últimos anos, deixando cada vez menos margem de recuperação diante de fatos inesperados, como tempestades, problemas mecânicos ou incidentes ligados à segurança.