Mãe de óctuplos se esconde após receber ameaças de morte

A mãe de oito bebês, desempregada e que recebe vales-alimentação, se escondeu com seus outros seis filhos após receber ameaças de morte, disse seu porta-voz nesta quarta-feira, 11. Veja também: 'Sempre quis uma família enorme', diz mãe de óctuplos nos EUA Mãe que teve parto de 8 bebês fica sem presentes Mãe dos óctuplos já tinha seis outros filhos Óctuplos nascidos nos EUA já respiram sem aparelhos Mulher dá à luz óctuplos na Califórnia Nadya Suleman, 33 anos, tornou-se famosa por aumentar a sua já grande família com tratamentos de fertilidade que lhe deram seis meninos e duas meninas. Ela deu à luz no dia 26 de janeiro, em hospital perto de Los Angeles. As críticas sobre Nadya aumentaram após informações de que ela é divorciada, mora com seus pais, está desempregada por vários anos, recebe auxílio por deficiência para três de seus outros filhos, dos quais um é autista, e recolhe cerca de 500 dólares em vales-alimentação. Ela reconheceu a sua situação durante uma série de entrevistas para a rede de televisão norte-americana NBC mas insistiu num trecho, transmitido na terça-feira durante o programa "Dateline NBC", em que ela afirma que "não vivia com dinheiro do contribuinte" e que a assistência que ela agora recebe é temporária. O programa obteve a maior audiência desde a entrevista, em 2007, com os príncipes britânicos William e Harry. Suleman, estudante de nível avançado em orientação, disse que deve cerca de 50.000 dólares em auxílio estudantil, que também são sua única fonte não-governamental de renda. De acordo com o Los Angeles Times, o hospital Kaiser Permanente, onde os oito recém-nascidos permanecem internados, está em busca de reembolso pelo custo do tratamento no Medi-Cal, o programa de saúde pública da Califórnia para os pobres. Os custos devem chegar a centenas de milhares de dólares, segundo o jornal. (Reportagem de Steve Gorman)