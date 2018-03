Mãe decapita filho e depois se mata com faca nos EUA

Uma mulher identificada como Chevonne Thomas, de 33 anos, ligou para o serviço de emergência após a meia-noite para relatar que havia esfaqueado o filho dela após brevemente culpar o seu namorado, disse o porta-voz da promotoria do Condado de Camden, Jason Laughlin.

Quando a polícia de Camden chegou ao local, encontrou o corpo do menino, Zahree Thomas, no chão e sua cabeça no congelador, disse Laughlin.

A polícia deixou a casa enquanto a mulher falava com um agente da emergência e voltou depois que a ligação acabou, descobrindo que ela tinha se esfaqueado até a morte, acrescentou.

"A polícia que chegou ao local ficou traumatizada", disse Laughlin. "Tem sido muito, muito difícil para eles."

(Reportagem de Daniel Trotta)