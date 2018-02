Mãe norte-americana pede libertação do filho a líder do Estado Islâmico

"Estou enviando esta mensagem a você, Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraishi al-Hussaini, califa do Estado Islâmico. Meu nome é Shirley Sotloff. Meu filho, Steven, está em suas mãos”, disse ela no vídeo, obtido pelo jornal The New York Times.

"Peço a você que use sua autoridade para poupar a vida dele e seguir o exemplo do profeta Maomé, que protegeu o povo do Livro (cristãos e judeus)", declarou, acrescentando que seu filho é "um homem decente que sempre tentou ajudar os fracos”.

Sotloff, de 31 anos, desapareceu na Síria no ano passado enquanto cobria o conflito no local. Na semana passada, o Estado Islâmico publicou um vídeo no qual ele é visto ajoelhado, depois da divulgação da filmagem da decapitação do também jornalista norte-americano James Foley.

O Estado Islâmico, que declarou um califado em territórios que capturou na Síria e no Iraque, ameaçou matar Sotloff se suas exigências, entre elas a interrupção dos ataques aéreos dos Estados Unidos contra o grupo, não forem cumpridas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Richard Valdmanis e Susan Heavey)