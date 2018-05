Mais 3 corpos são encontrados nas ruínas da ponte de Mineápolis

Restos mortais de mais três corpos foram recuperados no local do colapso da ponte de Mineápolis, sobre o rio Mississippi nos Estados Unidos, afirmou à CNN o Instituto Médico Legal do condado de Hennepin, elevando o número de corpos recuperados para oito. As identidades de dois dos corpos não foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 10. O corpo achado mais cedo, na quinta-feira, foi identificado como Peter Joseph Hausmann, 47, de Rosemount, Minnesota. Ele estava entre os que foram dados como desaparecidos na queda da ponte, no dia 1º de agosto. A causa da morte não foi divulgada. Mais de uma semana se passou sem que corpos fossem recuperados do local do acidente, que desabou durante a hora do rush, derrubando carros e destroços no rio. Quatro corpos foram recuperados no dia da queda, e um no dia seguinte. Presumem que os corpos ainda desaparecidos devem estar presos sob o concreto e carcaças de veículos destruídos. Um remador em um caiaque, que testemunhou de perto a queda da ponte, contatou autoridades, afirmou o capitão da polícia de Mineápolis Mike Martin nesta quinta, em uma coletiva de imprensa. O homem ficou sabendo que investigadores procuravam por ele e ligou avisando. Agora ele será entrevistado sobre o que viu, disse Martin.