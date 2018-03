Mais de 10 mil são removidos após novos incêndios na Califórnia

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas nas últimas horas no norte da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, por causa dos incêndios que ressurgiram devido aos fortes ventos e altas temperaturas da zona, segundo as autoridades locais. As remoções atingem especialmente a localidades do condado de Butte, situado cerca de 120 quilômetros ao norte de Sacramento, onde o fogo arrasou cerca de 20 mil hectares e destruiu aproximadamente 60 casas, além de causar 16 feridos, informa o site do condado. O fogo nesta área de floresta, cuja intensidade aumentou significativamente nas últimas 48 horas, ameaça agora as comunidades de Jarbo Gap, Yankee Hill e Big Bend, depois que as chamas se deslocarem para o sul. Quase 20 mil pessoas estão trabalhando nas tarefas de contenção dos incêndios. Segundo o Departamento de Proteção de Florestas e de Luta contra Incêndios da Califórnia, as altas temperaturas registradas durante a noite e a falta de umidade estão complicando as tarefas dos bombeiros. O último aviso emitido pelo escritório do xerife do condado de Butte alerta a população das residências próximas da necessidade de sair imediatamente de suas casas. "Os residentes devem abandonar suas casas e ir imediatamente para o centro de desabrigados. O fogo se movimenta nessa direção e é uma ameaça imediata para as vidas e as propriedades", afirma o site do escritório do xerife. Além das localidades do condado de Butte, as evacuações afetam as de Kern, Monterrey, Santa Barbara, Shasta e Trinity. O último comunicado emitido em seu site informa que o número atual de incêndios sobe para 1.781, dos quais 1.459 se mantêm sob controle e 322 continuam ativos, com mais de 278.000 hectares atingidos.