Mais duas vítimas são achadas em destroços de ponte nos EUA Dois corpos foram encontrados nesta quinta-feira nos destroços de uma ponte que desabou em Minneapolis, levando o total de mortos para sete até o momento, disse a polícia. As vítimas não identificadas foram removidas e levadas para o necrotério local, disse a polícia. Oito pessoas foram dadas como desaparecidas após o colapso da ponte em 1o de agosto, que desabou para dentro do rio Mississippi. Outras oito pessoas feridas permanecem no hospital. Enquanto isso, o presidente George W. Bush, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, comentou a investigação federal sobre a causa do colapso da ponte. "O povo norte-americano precisa saber que estamos trabalhando duro para descobrir por que a ponte fez o que fez para que possamos assegurar às pessoas que as pontes sob as quais estão viajando serão seguras", disse Bush.