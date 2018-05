Mais um controlador de voo dorme nos EUA; escala será alterada

Também no sábado, a Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou a suspensão de um controlador de Miami que cochilou em serviço - o quinto incidente desse tipo identificado nas últimas semanas, e o segundo em um aeroporto importante.

"Faremos tudo o que for possível para acabar com isso", disse Randy Babbitt, administrador da FAA, em nota.

Em 23 de março, por volta de meia-noite, o único controlador de plantão no Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, também adormeceu, quando dois aviões se preparavam para pousar.

A sequência de casos tem alarmado autoridades e especialistas, e gera dúvidas sobre a eficiência das escalas de plantão.

O funcionário da FAA responsável por fiscalizar as operações de rotina dos 15 mil controladores que atuam em mais de 400 aeroportos se demitiu na quinta-feira.

A agência também proibiu a prática de manter apenas um controlador no turno da madrugada, como costumava ocorrer em mais de 20 aeroportos - em geral de lugares pequenos, com pouco movimento noturno.

Além disso, a FAA anunciou no sábado que no começo da semana que vem irá proibir a adoção de escalas que gerem cansaço excessivo nos funcionários. Qualquer mudança nesse sentido precisará ser negociada com o sindicato da categoria.