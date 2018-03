Manifestantes são presos do lado de fora do Capitólio nos EUA Cerca de 60 manifestantes, incluindo alguns vestidos como ursos polares, foram detidos nesta segunda-feira do lado de fora do Capitólio dos Estados Unidos, quando protestavam contra a guerra no Iraque e o aquecimento global. "As pessoas estão sendo presas aqui porque vocês (Congresso) não estão fazendo o seu trabalho", gritou a ativista antiguerra Ann Wright em um megafone. Os manifestantes foram presos por acusação de agrupamento ilegal e por bloquearem as entradas do Capitólio, que abriga o Legislativo norte-americano.