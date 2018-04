Mantendo otimismo, Obama é aprovado por 63% nos EUA

Pesquisa New York Times/CBS divulgada nesta terça-feira, 24, aponta que, apesar da crise, os americanos mantém o otimismo e a confiança na nova administração americana. Enquanto a sondagem indica que 55% dizem estar atravessando dificuldades financeiras, 63% aprovam o governo do presidente Barack Obama. Para o New York Times, os números dão ao novo chefe de Estado respaldo para enfrentar os desafios da economia e para lidar com a oposição republicana, que tem se oposto fortemente às medidas do democrata. Veja também: Mesmo com pacote, Obama quer cortar déficit à metade De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A sondagem indica ainda que 6 entre 10 americanos se mostram preocupados com a possibilidade de alguém da família perder o emprego no próximo ano, mas 53% esperam que o pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões, assinado por Obama na semana passada, melhore a situação. A aprovação do novo presidente está quase 10 pontos acima da que George W. Bush e Bill Clinton tinham no mesmo período em seus governos. Entre os democratas, a aprovação é de 88%; entre os republicanos, 44%. De acordo com a enquete, a maioria dos americanos também acredita que Obama está caminhando positivamente para cumprir sua promessa de romper o bipartidarismo e atuar com os opositores. Seis em cada 10 republicanos acham que o presidente está tentando trabalhar com a oposição, enquanto apenas 3 em cada 10 dizem que os republicanos estão fazendo o mesmo. Segundo o Times, a aura de otimismo ao redor de Obama nesse estágio é similiar a que beneficiou o ex-presidente Ronald Reagan em meio às dificuldades econômicas que sua gestão enfrentava. A pesquisa foi realizada por telefone entre quarta-feira e domingo com 1.112 americanos. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.