Marinha dos EUA afirma que porta-aviões chegou ao mar Vermelho O porta-aviões USS Enterprise, dos EUA, chegou à área de operações da Quinta Frota da Marinha norte-americana e passará a atuar nas águas do golfo Pérsico e na região, afirmou a Marinha do país na quarta-feira. Segundo os militares, o Grupo de Ataque do Porta-Aviões USS Enterprise, que inclui destróiers e um submarino, encontrava-se no mar Vermelho depois de ter passado pelo canal de Suez e se dirigia, agora, para a região do golfo. O tenente John Gay, da Quinta Frota da Marinha dos EUA, afirmou, no Barein, que o USS Enterprise passava a ser agora o único porta-aviões norte-americano em operação no golfo Pérsico e na região do golfo. Os EUA vêm realizando demonstrações de força em meio ao impasse com o Irã em virtude do programa nuclear deste país. Os grupos de ataque dos porta-aviões USS Stennis e USS Nimitz, que haviam sido mandados à região do golfo, encontram-se agora no oceano Pacífico, na área de atuação da Sétima Frota, afirmou Gay. A Marinha disse, em um comunicado, que o Enterprise realizará operações de segurança no mar e dará apoio aéreo às forças de infantaria presentes no Afeganistão e no Iraque. Segundo Gay, o Stennis e o Nimitz não devem retomar suas operações no golfo. No mês passado, o Pentágono disse não ter sido tomada nenhuma decisão sobre aumentar o poder de fogo naval dos EUA na região e que o envio do USS Enterprise consistia em uma manobra de rotina. Uma autoridade do Pentágono afirmou haver a possibilidade de as forças norte-americanas limitarem-se a um porta-aviões na região do golfo Pérsico. Os EUA enviaram um segundo porta-aviões para a área no começo do ano. Segundo autoridades norte-americanas, a manobra visava tranquilizar os aliados do país em vista da preocupação com a crescente influência do Irã sobre a região. (Por Stefano Ambrogi)