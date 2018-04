Marinha dos EUA inicia exercício militar no golfo Pérsico A Marinha norte-americana afirmou que deu início nesta sexta-feira a uma série de exercícios no golfo Pérsico e regiões próximas, com um porta-aviões e dois navios de ataque envolvidos. Em comunicado, a Quinta Esquadra da Marinha dos Estados Unidos, com quartel-general em Barein, afirmou que começou um exercício de cinco dias para resposta a uma crise envolvendo forças anfíbias, aéreas e médicas no Golfo. "O cenário é desafiador, mas nos prepara para um evento do mundo real", disse o comandante Jay Chambers. Segundo ele, as manobras são destinadas a praticar uma resposta coordenada a um desastre natural ou uma crise na região. A Marinha também anunciou que o porta-aviões USS Enterprise e seu grupo de ataque iniciaram um treinamento em águas mais amplas do Golfo. "Grupos de ataque múltiplo são capazes de executar uma série extensa de operações", afirmou a Marinha no comunicado. O início dos exercícios coincide com conversas em Londres, nesta sexta-feira, de potências ocidentais sobre uma possível terceira rodada de sanções contra o Irã, devido à recusa do país em interromper o enriquecimento de urânio. (Por Stefano Ambrogi)