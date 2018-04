Marinha monitora navio da Coreia do Norte--autoridades dos EUA

Oficiais afirmaram que a embarcação, chamada Kang Nam, está baseada na Coreia do Norte e se tornou "alvo de interesse" depois de deixar um porto norte-coreano na quarta-feira. Eles não puderam confirmar que o navio tinha bandeira norte-coreana.

As fontes, que falaram em condição de anonimato, não tinham condições de dizer qual seria a possível carga do navio, agora em águas internacionais.

Uma autoridade disse que o Kang Nam é a primeira embarcação norte-coreana a ser monitorada de acordo com as sanções da ONU adotadas na semana passada, depois que Pyongyang aumentou a tensão com o disparo de um míssil de testes em 25 de maio. O país também religou uma usina para produzir plutônio para armas.

Tanto a Marinha quanto o Pentágono não quiseram comentar o assunto.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na última sexta-feira uma resolução que proíbe todas as exportações de armas da Coreia do Norte e a maioria das importações de armas para o país. Ela autoriza os Estados-membros da ONU a inspecionar cargas aéreas, marinhas e terrestres da Coreia do Norte, exigindo que eles apreendam e destruam produtos que violem as sanções.

O almirante Mike Mullen, chefe do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos, se recusou a dar detalhes quando perguntado sobre o navio em um encontro com jornalistas nesta quinta-feira.

"Eu não entraria em nenhum tipo de detalhe sobre esse ponto particular nesse momento, exceto para dizer que está muito claro que a resolução proíbe que a Coreia do Norte transporte esse tipo de material... desde armas convencionais até material físsil e armas nucleares."

O secretário de Defesa Robert Gates afirmou que o governo Obama também está preocupado com a possibilidade de que a Coreia do Norte dispare mais mísseis, possivelmente na direção do Havaí.

