McCain consegue em Washington sua única vitória da jornada

O senador republicano pelo Arizona, John McCain, conseguiu vencer finalmente seu adversário Mike Huckabee no estado de Washington, onde obteve sua única vitória da jornada. Segundo os jornais "The Seattle-Times" e "Seattle Post-Intelligencer", a vitória foi confirmada pela direção do Partido Republicano do estado. Outros meios, com uma apuração de 87%, dão também McCain como vencedor com uma margem inferior a 200 votos. A apuração republicana de Washington foi a mais lenta da noite já que McCain e Huckabee mantiveram uma diferença mínima de votos desde o início. De toda forma, como segundo as normas republicanas, o ganhador neste estado leva todos os delegados, McCain aponta como favorito para levar os 18 delegados que Washington apresentará à Convenção Republicana de Minnesota, em setembro.