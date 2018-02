McCain critica Obama por não ter feito serviço militar

O republicano John McCain criticou na quinta-feira, 22, seu rival Barack Obama por não ter feito o serviço militar nos EUA, e o democrata reagiu repreendendo o adversário por suas "infinitas diatribes e sarcasmos dignos de um pátio de colégio". Os dois candidatos vêm se envolvendo numa polêmica devido à oposição de McCain a um projeto que dá estímulos educacionais a militares veteranos. O senador, ex-piloto da Marinha e prisioneiro de guerra no Vietnã, não foi ao Senado votar o projeto, afinal aprovado por ampla maioria. Obama, também senador, criticou-o por isso. "Não consigo entender por que ele (McCain) iria se alinhar ao presidente (George W. Bush) na oposição a esta lei para os soldados. Não consigo acreditar que ele a ache generosa demais para com nossos veteranos", afirmou Obama no plenário. "Não abro mão do meu afeto, respeito e devoção aos veteranos", reagiu McCain. "E não vou aceitar do senador Obama, que não julgou ser sua responsabilidade servir ao nosso país com uma farda..." McCain, 71 anos, oriundo de uma família militar, foi à Marinha quando isso era obrigatório. No tempo de Obama, 46 anos, o alistamento já havia deixado de ser compulsório (desde 1973). O senador democrata é formado em Direito por Harvard. Depois das críticas do republicano ao fato de não ter servido, Obama se disse desapontado com o rival. "Essas infinitas diatribes e sarcasmos dignos de um pátio de colégio de nada servem para avançar o debate que interessa ao povo norte-americano", declarou. Numa posterior entrevista coletiva em Stockton, na Califórnia, McCain disse ser contra o projeto porque representaria um estímulo para que militares troquem os quartéis pelos bancos escolares. McCain já está garantido como candidato republicano para a eleição presidencial de novembro, enquanto Obama é o franco favorito contra Hillary Clinton na disputa pela indicação democrata. O projeto que causou polêmica entre eles é de autoria dos senadores James Webb (democrata) e Chuck Hagel (republicano), ambos ex-militares. (Reportagem adicional de Thomas Ferraro)