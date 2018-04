McCain mira eleição presidencial de novembro nos EUA Barack Obama e Hillary Clinton caminham para o próximo round da luta pela nomeação dos democratas em Wisconsin, enquanto John McCain, com pouca oposição entre os republicanos, já olha mais à frente --na direção das eleições presidenciais de novembro. Com oito vitórias apertadas na manga, Obama espera outras duas na terça-feira em Wisconsin e no Havaí, onde ele nasceu. Pesquisas recentes o mostram pouco à frente da adversária em Wisconsin. "Isto que está acontecendo é algo realmente diferente de tudo o que eu já vi na política, e eu acho que será uma disputa apertada", disse o governador do Wisconsin, Jim Doyle, que apóia Obama, ao programa Fox News Sunday. "É bem provável que Obama vença." Hillary Clinton, senadora por Nova York que viu desaparecer a grande vantagem que detinha, não desistiu. Ela programou uma série de eventos por Wisconsin e teve seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, e a filha Chelsea fazendo campanha para ela. McCain, senador por Arizona e prisioneiro de guerra no Vietnã, está praticamente assegurado como o candidato republicano, apesar de seu principal concorrente, o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee, ainda estar na corrida. Em uma entrevista veiculada pela rede ABC neste domingo, McCain falou sobre a campanha presidencial, dizendo que destacará o caráter liberal dos democratas enquanto realçará suas credenciais conservadoras. "Eu posso vencê-los na campanha, vencê-los no debate, ter uma performance melhor do que a deles pois acho que a minha visão para a América é mais de acordo com a da maioria dos norte- americanos", disse. O senador, no entanto, tem tido problemas em conquistar alas conservadoras de seu próprio partido. Ele disse estar fazendo progressos nessa questão. "Nós precisamos unir novamente o partido e precisamos reenergizar o partido", afirmou. "Estou preparado para fazer isso. Nós temos muito tempo, mas eu não vou desperdiçar um dia." Na segunda-feira, McCain receberá a importante declaração de apoio de George H. W. Bush, pai do presidente George W. Bush. O presidente ainda não declarou apoio a ninguém, mas deixou claro que está pronto a apoiar McCain assim que ele obtiver a nomeação. Depois da votação de terça-feira, os democratas se voltarão para 4 de março, quando os grandes Estados de Texas e Ohio promoverão suas primárias.