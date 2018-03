McDonald's é multado em US$ 1 mi por contratar ilegais

A rede de restaurantes fast-food McDonald's deverá pagar uma multa de US$ 1 milhão por contratar imigrantes ilegais no estado de Nevada, informa a imprensa local. O valor da multa foi divulgado depois que a empresa Marck Associates Inc., proprietária dos restaurantes, se declarou culpada de conspiração para induzir a morar de forma ilegal estrangeiros nos Estados Unidos e de cumplicidade para ajudar e permitir que um estrangeiro permaneça no país. Fontes judiciais disseram que a empresa acordou pagar US$ 1 milhão depois dos promotores demonstraram que os encarregados de dois dos restaurantes sabiam que os empregados não cumpriam as condições legais para trabalhar nos EUA e dois deles forneceram números da seguridade social de outras pessoas. "O caso deveria servir como lembrança aos empregadores que contratar empregados sabendo que são ilegais viola as leis federais", afirmou o promotor de distrito Gregory Brower. "As companhias e os gerentes que se envolvam em condutas semelhantes estão advertidos de que as violações serão perseguidas e que as penas criminais podem ser numerosas", acrescentou. A investigação foi realizada pelo Escritório de Imigração e Alfândegas (ICE) e a Promotoria do distrito de Nevada, após receber um aviso em março de 2007 sobre um possível crime de roubo de identidade no escritório do xerife do condado de Lyon (Nevada). Em setembro de 2007, os agentes do ICE realizaram uma inspeção nos 11 McDonald's da Marck Associates na zona de Reno (Nevada) e detiveram 58 imigrantes que estavam trabalhando de maneira ilegal, dos quais 30 foram deportados, disseram as fontes.