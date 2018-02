Médico de Serra Leoa com Ebola é levado para os EUA

O Dr. Martin Salia, de 44 anos, residente permanente dos EUA, era médico chefe do United Methodist Church Hospital de Kissy quando foi confirmado na terça-feira que ele contraiu Ebola.

De acordo com as últimas informações da OMS, sabe-se que pelo menos 5.177 pessoas morreram na pior epidemia de Ebola do mundo.

A maioria das vítimas foram de Serra Leoa, Libéria e Guiné, onde os fracos serviços de saúde estão assoberbados pela doença. Um total de 570 trabalhadores da área de saúde locais foram infectados, e 324 morreram.

Salia seria o décimo caso conhecido de Ebola nos EUA. Todos, menos um desses casos foram tratados com sucesso.

A clínica de Nebraska tratou com sucesso duas outras pessoas que contraíram Ebola na África Ocidental desde setembro e é um dos quatro hospitais americanos aprovados pelo governo federal para tratar o Ebola.

(Por Umaru Fofana)