Menina de 4 anos morre ao cair 137 metros no Grand Canyon

Uma menina de quatro anos natural do Arizona (EUA) morreu na terça-feira, 9, no Grand Canyon, no Colorado, ao cair 137 metros, informaram fontes oficiais do parque nacional. A menor caminhava por uma trilha dentro do canyon, perto do local conhecido como Ponto Mather, e caiu. Seu pai tentou resgatá-la e reanimá-la, mas foi em vão, acrescentou a fonte. Ela estava de férias com sua família. Esta é a segunda vez em um ano que uma pessoa morre em conseqüência de uma queda no local, um dos principais centros de atração turística do país, que costuma ser visitado anualmente por 4,5 milhões de pessoas.