Menina de 4 anos morre em máquina de lavar na Califórnia Uma menina de 4 anos morreu após escalar e entrar em uma máquina de lavar roupas que acabou sendo ligada por seu irmão, autoridades da Califórnia disseram nesta quarta-feira. Kayley Ishii, que morava com seus pais e irmão em Mission Viejo, cerca de 50 milhas (80 km) ao sul de Los Angeles, morreu na segunda-feira, vítima de trauma profundo causado pela máquina, disse o porta-voz do xerife do condado de Orange, Jim Amormino. Amormino disse que não estava claro como ou por que Kayley estava dentro da máquina mas que os controles estavam a somente 50 centímetros do chão, acessíveis ao seu irmão de 15 meses. "O menino poderia ter facilmente ligado a máquina", Amormino disse ao site do jornal Orange County Register na internet. "Os ferimentos foram grandes após o ocorrido na máquina de lavar". (Reportagem de Dan Whitcomb)