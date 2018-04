Meninos de 8 e 9 anos acusados de estupro são presos nos EUA

Três meninos, com idade entre 8 e 9, anos foram detidos e aguardam audiência judicial nos Estados Unidos sob a acusação de violentar uma menina de 11 anos em em Acworth, Atlanta. As autoridades de Acworth disseram que a menina foi supostamente violentada na quinta-feira à tarde. Mas ela só foi examinada pelos médicos na noite de sábado, quando a família informou o caso à polícia. Segundo informa o jornal The Atlanta Journal Constitution", os suspeitos foram levados na tarde de segunda-feira a uma corte judicial do condado de Cobb, no norte de Atlanta. O tribunal ordenou que eles permanecessem sob custódia. Os meninos, retidos no centro de detenção de menores Marietta Regional, não podem ser acusados de rapto, seqüestro e violação por causa da sua idade. Assim, as acusações serão de delinqüência juvenil. Os jovens podem receber uma pena de cinco anos, sob liberdade condicional, num reformatório. O sistema judiciário americano só permite processar jovens a partir de 13 anos. A imprensa não teve acesso à audiência. Os parentes saíram do tribunal sem prestar declarações. "Quero que a comunidade entenda que este é um caso isolado. Não é algo que necessariamente deva aumentar a preocupação com a segurança", explicou o procurador-geral de Cobb, Pat Head. "Nunca, em mais de 20 anos de profissão, tinha visto algo assim", disse o chefe de polícia de Acworth, Michael Wilkie, à rede de televisão americana CNN. A menina disse aos investigadores que tinha brincado com os supostos agressores. Depois, eles a levaram a uma área de floresta, onde "um dos meninos a violou", segundo o capitão de polícia Wayne Dennard. "Acreditamos na história da menina neste ponto e cumprimos a ordem de detenção. Continuaremos nosso trabalho até chegarmos à melhor solução possível", acrescentou Wilkie. A mãe da menina, em declarações à televisão WGCL, de Atlanta, disse que os supostos culpados "precisam aprender uma dura lição, porque se fizeram isso com ela, podem fazer com qualquer outra, e ninguém sabe o que poderiam fazer a outras meninas quando ficarem adolescentes".