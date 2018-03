Mentora da imagem dos EUA deixará o Departamento de Estado

A chefe de diplomacia pública do Departamento de Estado norte-americano, Karen Hughes, a "guru da imagem" dos EUA e uma das últimas sobreviventes do círculo mais próximo do presidente George W. Bush, anunciou nesta quarta-feira que vai deixar o cargo e voltar para o Texas. A secretária de Estado, Condoleezza Rice, disse que Hughes vai deixar o departamento em meados de dezembro, mas que a ex-repórter de TV deve continuar prestando consultoria para o governo. "Ela obviamente deixará um grande vazio", disse Rice, ao lado de Hughes. Hughes, nomeada subsecretária de Estado para a Diplomacia Pública em setembro de 2005, trabalhou tentando combater opiniões negativas sobre os EUA depois da invasão do Iraque, em 2003. "Acredito que fiz o que a secretária Rice e o presidente Bush me pediram, ao transformar a diplomacia pública e fazer dela uma prioridade de segurança nacional", disse Hughes. No entanto, pesquisas de opinião no mundo todo continuam mostrando níveis elevados de antiamericanismo, que, segundo o Centro de Pesquisas Pew, em Washington, é mais forte no mundo muçulmano. Tirando o polêmico assessor Karl Rove, que deixou o governo este ano, Hughes era talvez a assessora mais próxima de Bush. Ela ainda almoça regularmente com o presidente depois de suas viagens ao exterior. (Reportagem de Sue Pleming)