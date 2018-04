Michelle Obama é mais popular que o marido e antecessoras

A forte personalidade de Michelle Obama rende à primeira-dama dos Estados Unidos a aprovação de 71% dos americanos, acima do marido e de suas antecessoras no posto.

Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Centro Pew, baseada em sondagens feitas em novembro, Michelle ganhou popularidade desde que chegou à Casa Branca, em janeiro, quando era bem avaliada por 68% dos entrevistados.

No mesmo período, a imagem do presidente dos EUA, Barack Obama, sofreu com o desgaste de quase um ano no poder.

Obama chegou à Casa Branca com um índice de aprovação de 79% e, dez meses depois, o apoio era de 65%. As últimas pesquisas atribuem ao presidente uma popularidade de perto de 50%.

A ex-primeira-dama Laura Bush, mulher de George W. Bush (2001-2009), foi um pouco menos popular em seu primeiro ano na Casa Branca, ao obter em 2001 64% de opiniões favoráveis dos americanos.

Menos popular ainda foi a hoje secretária de Estado de Obama, Hillary Clinton. Em 2003, ao lado do marido Bill Clinton (1993-2001), tinha 60% de aprovação.