Michelle Obama será capa de março da revista 'Vogue'

A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, será a capa de março da edição americana da revista Vogue, assim como aconteceu com Hillary Clinton quando chegou à Casa Branca. Na imagem escolhida para estampar a revista, tirada em janeiro pela fotógrafa Anne Leibovitz, a mulher de Barack Obama aparece sentada em um sofá bege do hotel Hay-Adams, em Washington, no qual sua família ficou hospedada nos anteriores à posse, revela o site do jornal The Washington Post. A primeira-dama, numa pose relaxada, com o queixo apoiado em sua mão direita, usa um diamante e um vestido de cor magenta de Jason Wu, o mesmo estilista do traje branco que a primeira-dama vestiu em 20 de janeiro. À revista de moda, ela disse saber que seu estilo está sendo observado. "Não vou fingir que não ligo. Mas também tenho que ser prática", explicou ela, segundo a BBC. No recheio da revista, é o estilista de origem cubana Narciso Rodríguez que veste Michelle. Nessas imagens, a mulher de Obama aparece de pé, próxima a uma janela que dá para a Casa Branca, usando um vestido preto e segurando um telefone antigo. A primeira mulher de um presidente fotografada para a Vogue foi Lou Hoover, esposa de Herbert Hoover (1929-1933). Mas suas fotos, assim como as das primeiras-damas que foram clicadas posteriormente, foram publicadas apenas nas páginas internas da publicação. A capa da Vogue resistiu a todas as primeiras-damas até que a atual secretária de Estado, Hillary Clinton, chegou à Casa Branca junto com seu marido. Assim, Michelle se torna a segunda mulher de um presidente a aparecer na capa da famosa revista. No artigo que acompanha o ensaio, escrito pelo redator-chefe da Vogue, a primeira-dama fala da adaptação da família à vida na capital e diz que vai acompanhar de perto da educação de suas filhas na nova escola em que foram matriculadas.