Militar dos EUA é considerado culpado de matar civil iraquiano Um atirador de elite norte-americano foi condenado por uma corte marcial, neste domingo, por ter matado um civil iraquiano desarmado e então colocado uma arma sobre seu corpo, informou o comando militar dos Estados Unidos. No tribunal de Camp Victory, principal base dos EUA perto do aeroporto internacional de Bagdá, o sargento Evan Vela, do Estado de Idaho, foi considerado culpado da morte do civil e de ter dado falsas declarações oficiais. "O sargento Evan Vela foi considerado culpado de assassinato premeditado, durante sessão da corte marcial", informou um comunicado militar. "Os procedimentos estão atualmente em fase de sentenciamento". Ele também foi condenado de "plantar" uma metralhadora AK-47 no corpo do iraquiano, o que viola o Artigo 134 do Código de Justiça Militar Uniforme. O incidente aconteceu durante uma operação na cidade de Iskandariyah, a 40 quilômetros de Bagdá. O advogado de Vela argumentou que seu cliente sofria, à época, de estresse causado pela falta de sono e fadiga física. Vela admitiu ter atirado no homem após ele ter tropeçado no lugar onde o atirador e seus colegas dormiam, mas relatou não ter lembranças exatas do ocorrido. Em novembro último, outros dois atiradores de elite (snipers), o sargento Michael Hensley e o especialista Jorge Sandoval, foram inocentados da acusação de assassinato, mas condenados de terem forjado provas. (Reportagem de Michael Holden)