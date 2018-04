Militares dos EUA avaliam se Rússia voltou à Guerra Fria Os Estados Unidos estão tentando avaliar se o recente envio de um bombardeiro russo para os arredores de um porta-aviões norte-americanos significa que Moscou voltou à "mentalidade" da Guerra Fria, disse na terça-feira um oficial de alta patente, acrescentando que o Pentágono prepara uma resposta à altura. Mas outra fonte de defesa dos EUA e oficiais da Marinha salientaram que não viram como uma provocação os vôos dos bombardeiros russos no fim de semana no sul do Japão. Quatro caças dos EUA foram mobilizados no dia 9 para escoltar os bombardeiros russos que haviam se aproximado do porta-aviões USS Nimitz no sul do Japão. Um bombardeiro russo voou sobre o convés da embarcação, escoltado por um caça dos EUA. O almirante Gary Roughead, chefe de operações navais dos EUA, minimizou o incidente e disse que ele apenas reflete o fato de que a Marinha da Rússia tenta se tornar "uma Marinha global". "Não vejo como provocação", afirmou ele. No Departamento de Estado dos EUA, o porta-voz Sean McCormack disse que os vôos do avião russo não eram vistos como uma ameaça. "Os russos tomaram uma decisão de continuar alguns dos seus vôos de longo alcance, envolvendo alguns dos seus ativos deixados desde a Guerra Fria", disse ele a jrnalistas. "Eu não acho que vemos isso como uma ameaça especial. É algo que observamos de perto, e estou certo de que as pessoas no Pentágono vão ver isso também." No Congresso, porém, outro oficial de alta patente, o general James Cartwright, dos fuzileiros navais, disse que o Pentágono está tentando avaliar as implicações das ações russas. "Agora, o que nos preocupa são as indicações deste retorno à mentalidade da Guerra Fria, quais são as implicações dessas atividades e como melhor tratar disso", afirmou Cartwright, que é o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto. O general disse que o incidente ocorreu em espaço aéreo neutro. (Reportagem adicional de Dmitry Solovyov em Moscou)