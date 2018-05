Ministro cubano apóia declaração de Obama sobre embargo O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Felipe Perez Roque, disse na quarta-feira que vê com bons olhos o apelo do presidenciável democrata norte-americano Barack Obama para a redução do embargo imposto pelos EUA à ilha. Num artigo publicado na terça-feira no jornal The Miami Herald, o senador por Illinois, principal rival da favorita Hillary Clinton ao posto de presidenciável na chapa do Partido Democrata, propôs a redução das restrições de viagem e de envio de dinheiro impostas aos exilados cubanos que moram nos EUA. "Essas declarações parecem manifestar o sentimento da maioria dos Estados Unidos", disse Perez Roque, quando lhe pediram que comentasse a proposta de Obama. Roque, que está em Brasília, disse a repórteres que as medidas tomadas pelo governo Bush para reforçar o bloqueio comercial que já dura décadas foram uma tentativa de "forçar nosso povo a se render pela fome e pela doença". O voto dos exilados cubanos tem sido considerado essencial para os presidenciáveis norte-americanos na Flórida. A comunidade está profundamente dividida sobre o embargo comercial, imposto por Washington desde 1962. "O bloqueio tem de ser suspenso e os direitos de Cuba, respeitados", disse Roque. Na corrida para concorrer à Presidência em novembro de 2008, Obama está atrás de Hillary, com 26 por cento de apoio contra os 48 por cento dela entre os democratas e os independentes de tendência democrata, segundo mostrou uma sondagem do USA Today/Gallup no dia 7 de agosto. (Por Raymond Colitt)