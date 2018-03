Mississippi transborda e inunda cidade do Missouri

O aumento do nível das águas do rio Mississippi após as chuvas das últimas semanas no centro dos Estados Unidos causou neste sábado, 28, o transbordamento de vários diques e inundou a localidade de Winfield, no Missouri, informaram as autoridades. Milhares de pessoas foram retiradas da região e dezenas de milhares de hectares de terra de cultivo seguem afetados pelas piores inundações dos últimos 15 anos, que causaram bilhões de perdas e aumentaram os temores de altas ainda mais fortes dos preços dos alimentos no mundo. Em Winfield, uma localidade de 800 habitantes ao norte de Saint Louis, a crescida que ameaçava inundar a cidade há dias finalmente transbordou os diques e as barreiras erguidas com sacos de terra, para alagar uma área de uma centena de casas. A Guarda Nacional e o Corpo de Engenheiros do Exército abandonou as operações para colocar sacos de terra e se retirou a uma área de maior elevação devido a questões de segurança. Espera-se que o aumento do nível do rio chegue a Saint Louis, a cidade mais importante do Missouri, na segunda-feira, embora não se acredite que os sistemas de diques e comportas instalados no local corram risco de transbordar. As autoridades indicam, no entanto, que nos últimos dias pararam as fortes tempestades registradas na zona afetada e os níveis da cheia diminuíram. As tempestades causaram a morte de pelo menos 24 pessoas no último mês, e mais de 38 mil pessoas foram evacuadas, a maioria delas no estado de Iowa, o mais afetado pelas inundações.