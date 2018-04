Modelo estava perturbado quando matou jornalista português, diz advogado Um jovem modelo estava perturbado quando matou e castrou um proeminente jornalista português em um quarto de hotel de Nova York, acreditando que ele poderia "aproveitar o poder" dos testículos decepados do homem, disse um advogado de defesa no início do julgamento por assassinato nesta sexta-feira.