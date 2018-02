Morgan Freeman doa US$1 mi para Super PAC pró-Obama

WASHINGTON - O ator Morgan Freeman é a mais recente celebridade de Hollywood a se unir aos que doaram US$ 1 milhão à campanha de reeleição do presidente americano, Barack Obama, ao fazer a sua doação em junho ao "Super PAC" para ajudar o democrata.

A doação do ator foi anunciada nesta quinta-feira, 19, e será relatada nas informações prestadas pelo grupo amanhã. O Priorities USA, o "super" comitê de ação política que apoia o presidente, já arrecadou US$ 20,4 milhões neste fase da eleição.

O número, contudo, é bem inferior ao Restore Our Future, o Super PAC que apoia o candidato presidencial republicano, Mitt Romney. O Restore Our Future informou ter arrecadado até agora US$ 81,5 milhões.

Os Super PACs têm a permissão de arrecadar e gastar fundos ilimitados. Operando fora dos esforços legais das campanhas e dos partidos nacionais, eles assumiram boa parte do trabalho sujo da propaganda negativa.

A quatro meses da eleição geral de 6 de novembro, cada um dos lados deve gastar mais de 1 bilhão de dólares na campanha e com anúncios.