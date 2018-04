Morre deputado democrata que sobreviveu ao Holocausto

O presidente do Comitê do Congresso para Assuntos Internacionais, o deputado Tom Lantos, morreu nesta segunda-feira, 11, aos 80 anos. O democrata foi o único sobrevivente do Holocausto que serviu ao Congresso dos Estados Unidos. Lantos, que se considerava um "americano por escolha", nasceu em uma família judia em Budapeste, na Hungria, e tinha 16 anos quando o país foi ocupado por Adolf Hitler em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu ao conseguir escapar do campo de trabalhos forçados e ficou sob a proteção de Raoul Wallenberg, o diplomata suíço que usou seu status diplomático para conceder vistos e salvar centenas de judeus húngaros. Ele se mudou para os EUA em 1947. A porta-voz Lynne Weil afirmou que Lantos faleceu nesta manhã no Bethesda Naval Medical Center, em Maryland. Representante do Estado da Califórnia, o deputado sofria de câncer no esôfago. O democrata liderou a delegação de congressistas dos Estados Unidos que visitou a Líbia após a posse do presidente Muammar Kaddafi e se tornou o primeiro político eleito americano a pôr os pés no país em 38 anos.