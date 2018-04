Morre nos EUA 6a vítima de atirador em universidade Um sexto estudante de uma universidade do Estado norte-americano de Illinois morreu após um homem entrar em uma sala de palestras lotada de estudantes e ter atirado contra eles, antes de se matar, informou nesta sexta-feira uma autoridade do condado de DeKalb. As aulas foram suspensas depois do incidente na Universidade de Northern Illinois, localizada a 104 km oeste de Chicago. O homem armado, descrito pela polícia como ex-aluno da universidade, tinha três armas quando invadiu o local, onde ocorria uma aula de geologia, e começou a atirar, contaram testemunhas. Assustados e ensanguentados, os estudantes fugiram da sala antes de o agressor se matar. A polícia não identificou publicamente o homem e disse que ainda não sabe o que teria motivado o mais recente incidente do tipo em um ambiente escolar dos EUA. Em abril passado, um estudante matou 32 pessoas na Universidade Virgínia Tech, na Virgínia, no mais fatal tiroteio da história recente do país.