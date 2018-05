Mortos por tornados no sul dos EUA chegam a 43

RALEIGH, CAROLINA DO NORTE - Três dias de tempestades violentas e tornados no sul dos Estados Unidos mataram pelo menos 43 pessoas, arruinaram centenas de edifícios e derrubaram linhas de energia no fim de semana, informaram autoridades.

A Carolina do Norte concentrou os casos mais graves e os maiores prejuízos a propriedades, com 22 mortos e mais de 80 feridos, após uma série de tornados que devastou o Estado na noite de sábado.

Casas foram destruídas, carros e caminhões "revirados como fósforos", como descreve a Reuters, e aviões varridos da pista de um aeroporto local. Árvores eram arrancadas pelas raízes, postes e destroços abateram linhas de energia e cortaram a eletricidade de mais de 200 mil pessoas na Carolina do Norte.

A gerente de uma loja de materiais para reforma na cidade de Sanford salvou clientes e funcionários ao levá-los para os fundos do local pouco antes de um tornado arrancar o telhado, segundo relatos da mídia norte-americana.

"Vi muitos danos na Carolina do Norte ao longo dos anos, mas este é o mais catastrófico que já vi. A destruição é imensa", afirmou a governadora Beverly Perdue ao programa de TV CBS News após visitar as áreas mais atingidas.

"Temos 23 condados seriamente afetados, muitas propriedades tremendamente danificadas, escolas perdidas, danos na infraestrutura", disse Perdue. Segundo a governadora, o presidente Barack Obama prometeu "o que for necessário pra reconstruir a Carolina do Norte".

Os tornados percorreram outros 13 Estados, incluindo a Virgínia, onde as autoridades dão conta de quatro mortes e onde há relatos não confirmados de outras três. Os órgãos de emergência da Virgínia disseram que 177 estruturas foram danificadas.

Reatores nucleares

A Dominion Virginia Power afirmou que dois reatores nucleares em sua estação de Surry, no sudeste do Estado, desligaram automaticamente no sábado, 16, quando um aparente tornado cortou uma fonte elétrica da estação. Os geradores de emergência operaram normalmente e as duas unidades "estão em condição segura e estável", declarou a empresa em comunicado.

Roger Hannah, porta-voz da Comissão Regulatória Nuclear dos EUA, disse no domingo, 17, que nenhuma radiação foi liberada durante a tempestade e o desligamento. "Tudo funcionou como deveria", disse ele.

Andy Mussoline, meteorologista da AccuWeather.com, afirmou que as tempestades parecem ser as mais violentas nos EUA desde fevereiro de 2008, quando 57 pessoas morreram em dois dias após os tornados no sul e em Ohio Valley.

As tempestades começaram em Oklahoma na quinta-feira, 14, se moveram pelo sul e atingiram a costa leste no sábado. Mais de 240 tornados foram relatados e 50 foram confirmados. O saldo de mortes incluiu sete pessoas no Alabama, sete no Arkansas, duas em Oklahoma e uma no Mississippi.