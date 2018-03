Motorista de Bin Laden é julgado em Guantánamo nesta segunda

O motorista de Osama bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, deve enfrentar nesta segunda-feira, 21, o que será o primeiro julgamento militar por crimes de guerra realizado em Guantánamo, sei anos e meio depois de que Washington inaugurou a prisão na ilha cubana para prender suspeitos de terrorismo. Veja também: Correspondente do Estado visita Guantánamo O iemenita Hamdan deve ser o primeiro deles a ser julgado pelo novo sistema e condenado à prisão perpétua por conspiração e por apoiar materialmente os terroristas. O tribunal militar foi criado pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001, o primeiro estabelecido para crimes de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. A Promotoria afirma que Hamdan era parte da rede islâmica Al-Qaeda; sua defesa diz que ele foi somente o seu motorista e que fazia o trabalho por que precisava do pagamento mensal de US$ 200. Os advogados de Hamdan argumentaram que um decreto da Suprema Corte dos EUA no mês passado garantiu aos prisioneiros de Guantánamo - cerca de 265 no momento - direitos constitucionais civis. A defesa dos detidos em Guantánamo afirma que seus clientes foram física e mentalmente abusados ou torturados e que o acesso aos depoimentos, gravações, registros e provas foi negado. Em depoimento que durou mais de dois dias, agentes federais disseram que Hamdan os indicou a localização dos esconderijos e campos de treinamento de Bin Laden no Afeganistão. "Salim descreveu a promessa de um voto sagrado de fidelidade a Osama Bin Laden", disse Robert McFadden, um agente do Serviço de Investigação Criminal da Marinha que interrogou Hamdan em Guantánamo em 2003. O próprio Hamdan disse em audiências anteriores que foi agredido, ameaçado de morte, privado do sono antes de interrogatórios e sexualmente humilhado por uma militar. Os militares afirmam que suas afirmações de maus-tratos são falsas. No que foi interpretado como um duro golpe para o governo Bush, os juízes suspenderam em junho a decisão que mantinha em vigor uma lei de 2006 que impedia os detentos de ter acesso à Justiça comum e deu aos prisioneiros o direito ao habeas-corpus. A decisão permite que os presos obriguem o governo a apresentar o conjunto de provas que justificam a detenção, o que o governo se nega a fornecer, argumentando que se trata de segurança nacional. Além disso, os tribunais federais foram abertos para denúncias de maus-tratos e as juntas militares, responsáveis pelos julgamentos, foram consideradas um mecanismo injusto para evitar a prisão de inocentes.