Mulher dá à luz a sêxtuplos em Nova York Uma mulher deu à luz sêxtuplos em Nova York --quatro meninos e duas garotas-- no início deste mês, informou o Centro Médico de Monte Sinai nesta segunda-feira. No entanto, Digna e Victor Carpio, que também têm um filho de sete anos, manteve o nascimento em segredo por três semanas à medida que seus bebês lutavam para sobreviver, disse o jornal New York Daily News. Os bebês --identificados no momento como A, B, C, D , E e F-- nasceram de cesariana no dia 6 de outubro na 25a semana de gravidez, faltando cerca de três meses para completar a gestação. Cada bebê pesa entre 680 e 900 gramas, disse o jornal. "Eu assisti cada um dos meu bebês lutando muito para sobreviver", disse Carpio, 31 anos, ao Daily News. "A vida é linda e nós somos muito gratos". Segundo reportagem do Daily News, os sêxtuplos de Carpio são apenas os segundos de Nova York. O jornal ainda informou que todos os seis bebês tem agora boas chances de sobreviverem. O casal planeja decidir os nomes depois que os bebês completarem um mês. O hospital confirmou o nascimento dos sêxtuplos, mas não deu maiores detalhes. Nascimentos múltiplos são geralmente resultado de tentativas de fertilização, mas não se sabe se os pais estavam se submetendo a algum tipo de tratamento. (Reportagem de Michelle Nichols)