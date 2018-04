Mulher de governador da Carolina do Sul deseja perdoá-lo

Jenny Sanford, mulher do governador da Carolina do Sul que admitiu manter um caso extraconjugal, disse em comunicado nesta quarta-feira, 24, que pediu a Mark que deixasse a casa da família há duas semanas, logo após saber da infidelidade do marido. Na nota, reproduzida pelo site do jornal USA Today, Jenny fala que o gesto foi uma "tentativa de separação", mas destaca que "deseja perdoar Mark completamente por suas indiscrições e recebê-lo de volta, se ele continuar a trabalhar para a reconciliação com espírito de humildade."

"Essa tentativa de separação foi aceita com o objetivo de fortalecer nosso casamento. Durante essa rápida separação, concordei que Mark não deveria nos contactar. Eu mantive isso distante de seu gabinete e reputação, na esperança de poupar nossas crianças desse tipo de exposição pública. Por causa dessa separação, não sabia onde ele estava na semana passada", afirmou a mulher de Mark Sanford.

Nesta quarta-feira, o governador admitiu em entrevista coletiva que teve um caso com uma "grande, grande amiga" da Argentina. Ele disse que estava com essa mulher durante os dias em que desapareceu, na semana passada. Sanford pediu desculpas à mulher, aos quatro filhos, ao povo da Carolina do Sul e a seus funcionários por mentir sobre seu paradeiro - seus assessores haviam dito que ele estava caminhando na Trilha dos Apalaches, no leste dos EUA

"Eu fui infiel à minha esposa", reconheceu Sanford, que afirmou que deixará a presidência da Associação de Governadores Republicanos, mas não falou nada sobre renunciar seu cargo público. Ele pediu que a imprensa respeitasse a privacidade da mulher e de seus quatro filhos.