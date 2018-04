Mulher de governador dos EUA soube que era traída em janeiro

A primeira-dama da Carolina do Sul, Jenny Sanford, disse nesta sexta-feira, 26, que soube da aventura amorosa de seu marido, o governador Mark Sanford, em janeiro, quando achou uma carta que ele havia recebido da sua amante argentina. Jenny falou à Associated Press que ela exigiu de seu marido o fim do relacionamento com a amante, e ficou estupefata esta semana ao saber que ele havia viajado para a Argentina para ver sua amante.

Estava convencida, disse ela, de que Mark havia ido para algum lugar onde ficaria sozinho e escrevia um livro. Jenny explicou que permaneceu com o marido enquanto os quatro filhos do casal estavam em aulas numa escola particular em Columbia, capital do Estado. Quando o ano escolar terminou, ela e os filhos foram para a casa de praia de Sullivans Island.

Jenny chorou ao mostrar os boletins escolares das crianças, com suas notas excelentes, e disse que seu maior medo agora tem a ver com as consequências do escândalo para eles. Acrescentou, ainda, que vai ter de viajar com eles durante o fim de semana.

Mark Sanford assumiu na quarta-feira o seu caso extraconjugal com uma argentina.