Mulher de suspeito por ataque em Boston auxilia investigação A viúva de Tamerlan Tsarnaev, suspeito de ser um dos autores do atentado da semana passada na Maratona de Boston, está colaborando com as autoridades e se sente chocada com as acusações imputadas ao seu marido e ao seu cunhado, disse o advogado dela na terça-feira.