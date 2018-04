Mulher de vítima do 11/09 estava em avião que caiu nos EUA Beverly Eckert, cujo marido morreu nos ataques de 11 de setembro de 2001, era passageira do avião que caiu na quinta-feira perto de Buffalo, em Nova York, matando todas as pessoas que estavam a bordo, informou sua irmã a um jornal local. O marido de Eckert, Sean Rooney, estava em uma das torres do World Trade Center quando elas foram destruídas no ataque. O jornal Buffalo News citou a irmã de Eckert, Sue Bourque, dizendo que ela estava no avião que caiu na quinta-feira, matando todas as 49 pessoas que estavam a bordo e uma pessoa em terra. "Sabemos que ela estava no avião", disse Bourque. "E agora ela está com ele." Eckert, que vivia em Connecticut e era membro importante de um grupo chamado Vozes de 11 de Setembro, viajava a Buffalo para comemorar o que seria o 58o aniversário de seu marido, segundo o jornal. A Continental Airlines ainda não divulgou a lista de passageiros do voo 3407, operado pela Colgan Air. Um representante do grupo Vozes do 11 de Setembro não pôde confirmar imediatamente se Eckert estava no avião.