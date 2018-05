Mulher fica seis horas trancada em banco nos EUA

Uma mulher de 73 anos passou seis horas trancada em um banco, depois que funcionários fecharam o prédio enquanto ela conferia o conteúdo de um cofre particular. Marian Prescher, que sofre de diabete, aparentemente desmaiou durante esse período, pois não tinha levado medicamentos consigo. Um funcionário da limpeza a encontrou depois de seis horas. Prescher foi à agência do Bank of America na quarta-feira e tece acesso a uma sala privativa, para examinar o conteúdo da caixa de depósito. Funcionários esqueceram-na na sala ao trancar o banco ao final do expediente, às 18 horas. Pouco depois da meia-noite, policiais receberam telefonema de um funcionário do serviço de limpeza, que havia encontrado a mulher. Segundo as autoridades, ela estava inconsciente e parecia fria ao toque. O banco informa que está investigando a ocorrência. Já a mulher diz não se lembrar do que teria ocorrido antes que acordasse no hospital.