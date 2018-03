Mulher interrompe discurso de Bush no dia da independência

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi interrompido nesta sexta-feira, 4, enquanto discursava, na casa de Thomas Jefferson, na celebração do Dia da Independência. "Criminoso de guerra!", gritava uma mulher, enquanto a Polícia a retirava de entre a audiência de cerca de 3 mil pessoas, que estavam sentadas no jardim da mansão. Veja também: EUA comemoram independência com bandeiras 'made in China' Outros manifestantes se levantaram, um a um, durante a celebração e gritaram slogans como: "Defendamos a Constituição. Processemos Bush", "Ele trouxe o fascismo para nossa terra" e "Fascista. Estado policial." Bush só modificou seu discurso na primeira vez na qual foi interrompido quando, em reação às acusações, disse: "Acreditamos na liberdade nos Estados Unidos", após o qual recebeu uma ovação. Durante a cerimônia, 78 pessoas de 30 países tomaram o juramento que as tornaram cidadãs americanas. Bush se encontrou de novo com um pequeno grupo de manifestantes na rua, quando ia para a escola secundária de Monticello, onde seu helicóptero o esperava. Eles gritavam: "Prendam Bush."