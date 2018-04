Murdoch desculpa-se por cartum ligando Obama a chimpanzé

O presidente do jornal New York Post, Rupert Murdoch, emitiu um pedido de desculpas nesta terça-feira, 24, por um cartum que, segundo críticos, compara um chimpanzé violento morto pela polícia ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Tabloide nova-iorquino relaciona Obama com macaco Em nota publicada pelo jornal, Murdoch disse que gostaria de "desculpar-se pessoalmente com qualquer leitor que se tenha sentido ofendido ou, mesmo, insultado". ele disse que, de agora em diante, o Post será mais sensível. Murdoch disse que o cartum tinha por objetivo "zombar de um projeto de lei muito mal redigido". O desenho, que havia sido publicado na última quarta-feira, dia 18, mostrava o cadáver crivado de balas do chimpanzé Travis e dois policiais. A legenda diz: "Vão ter de achar outra pessoa para escrever a próxima lei de estímulo", numa referência ao pacote de resgate econômico proposto por Obama. Travis foi morto em Connecticut, depois de mutilar uma mulher. O Post também já havia se desculpado, em um editorial. O pastor Al Sharpton está pedindo que a Comissão Federal de Comunicações dos EUA reveja as normas que permitem que a empresa de Murdoch que controla o Post, a News Corporation, controle vários meios de comunicação numa mesma praça.