Na Indonésia, Hillary tenta reforçar elo com muçulmanos

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, terminou nesta quinta-feira, 19, uma visita oficial à Indonésia, o maior país muçulmano, com a mensagem de que a administração do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quer se aproximar do mundo islâmico. Hillary deixou Jacarta, segunda escala de sua viagem pela Ásia, após uma reunião com o presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, mas nenhum dos dois deu declarações ao final da reunião. No encontro, Yudhoyono e Hillary abordaram assuntos de "interesse bilateral, regional e global", entre eles a situação nos territórios palestinos, uma questão especialmente delicada para a Indonésia. Yudhoyono, segundo o porta-voz presidencial, Dino Patti Djalal, defendeu diante de Hillary a consolidação de Estados israelense e palestino no Oriente Médio como única fórmula viável para alcançar a paz na região. Os dois concordaram também na necessidade de colaborar na reconstrução da Faixa de Gaza, após a ofensiva israelense de dezembro e janeiro. Indonésia e Estados Unidos confirmaram sua participação na conferência de doadores que será realizada em março, no Egito. Com a visita da secretária de Estado americana, a Indonésia buscou fortalecer seu papel no contexto internacional e se posicionar diante dos EUA como um possível mediador com o mundo muçulmano, devido a seu perfil moderado e democrático e seus vínculos afetivos com Obama, que morou em Jacarta durante a infância. O ministro de Relações Exteriores indonésio, Hassan Wirajuda, afirmou na quarta-feira, depois de se reunir com Hillary, que a Indonésia pode ser "um bom aliado" dos EUA "para chegar a outros países muçulmanos". Hillary reconheceu que a Indonésia, país que reúne "Islã, democracia e modernidade", e compartilha "valores" com os Estados Unidos, tem uma grande importância estratégica. Por isso, a mais importante que a secretária de Estado americana trouxe nesta viagem foi a de chegar a um "acordo integral" com a Indonésia, como ela mesma explicou, e cujo objetivo último é a promoção "da democracia e do desenvolvimento econômico". Nesse contexto, Hillary disse que os Estados Unidos consideram que a ajuda da Indonésia pode ser crucial em seus esforços para que o povo de Mianmar (antiga Birmânia) "viva mais livremente" e "possa escolher seus dirigentes". Ela acrescentou que a Junta Militar birmanesa, que governa de forma ditatorial desde o levante de 1962, "não foi influenciada pela pressão internacional ou pelas sanções", por isso é preciso abordar seu processo de democratização a partir de uma ótica regional. No entanto, a aliança bilateral que os dois governos pretendem implementar, e que o presidente indonésio já esboçou em novembro, abrangeria diferentes áreas de cooperação, da mudança climática ao desmatamento, e da educação à luta contra o terrorismo, além do comércio e da integração regional dentro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Hillary destacou que a Indonésia pode ser um bastião da democracia e do desenvolvimento, devido à capacidade do país de "de viver em harmonia" e à "vibrante sociedade civil", após a forte transformação dos últimos dez anos. A chefe da diplomacia americana se referia ao processo de reforma política e democratização que ocorreu depois do fim do regime do general Suharto, em 1998. Os observadores entendem que a escala em Jacarta da secretária de Estado americana buscou também preparar uma eventual visita oficial de Obama à Indonésia ainda este ano, mas, oficialmente, não há indicação a respeito. Hillary partiu para a Coreia do Sul, terceira escala de sua primeira viagem oficial, que começou no Japão e terminará na China, o que sugere a importância da Ásia para a política externa da nova administração americana. Matéria atualizada às 8h30.